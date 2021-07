이디야커피, 상시 MD 스텐머그·콜드컵 4종 출시

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피는 본격적인 여름을 맞아 ‘고아웃(Go Out) 스텐머그’ 2종과 ‘엑스트라 콜드컵’ 2종을 오는 6일 출시한다고 5일 밝혔다.

이는 이디야커피가 지난해에 선보인 시즌 MD 가운데 고객 반응이 가장 좋고 재출시 요청이 많았던 상품들만 엄선해 새로 출시한 제품이다. 전국 매장에서 상시 판매한다. 특히 가볍고 휴대성이 좋아 야외 활동에 제격이다.

고아웃 스텐머그는 고급스러운 ‘실버’, 감각적인 ‘카키’ 2종으로 구성됐으며, 트렌디한 감성을 살린 머그컵이다. 최근 크게 늘어난 캠핑·아웃도어 수요를 반영한 제품으로, 가볍고 내구성이 좋아 야외 활동 시 사용하기 간편하다.

엑스트라 콜드컵 2종은 여름에 어울리는 시원한 컬러감이 돋보이는 아이스 음료 전용 컵이다. 미세한 펄입자가 반짝이는 유광으로 깔끔함이 돋보이는 ‘아이보리’, 매트한 파우더코팅으로 매끄러운 감촉에 고급스러움을 더한 ‘베이비블루’ 2종으로 구성됐다.

이디야커피는 친환경 소비 트렌드에 맞춰 재사용이 가능한 콜드컵 전용 스트로우와 위생 관리가 쉬운 스트로우 세척솔을 함께 제공한다.

