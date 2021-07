'10% 할인' 서대문사랑상품권 116억 원 규모 추가 발행

12일 오전 10시부터 액면가 월 70만 원까지 10% 할인 혜택



[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화를 위해 12일 오전 10시부터 116억 원 규모로 서대문사랑상품권을 발행한다.

구는 지역화폐인 이 상품권을 지난해 235억 원, 올 상반기 150억 원 규모로 발행해 전액 판매 완료, 하반기를 맞아 추가 발행하기로 했다.

서대문사랑상품권 사용은 서대문구 내 제로페이 가맹점에서 가능, 구입은 누구나 할 수 있다.

스마트폰에서 제로페이 모바일상품권 취급 애플리케이션을 통해 1인 당 액면가 기준 월 70만 원(실제 지불금액 63만 원)까지 10% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 보유 한도는 200만 원이다.

상품권 액면가의 60% 이상 사용 시 할인지원금을 제외한 잔액을, 상품권 구매 후 7일 이내 취소 시에는 지불한 금액 전액을 환불받을 수 있다.

또 상품권 취급 희망 업소는 제로페이 홈페이지 또는 한국간편결제진흥원 고객센터를 통해 가맹점 신청을 하면 된다.

문석진 구청장은 “서대문사랑상품권에 대한 큰 관심에 감사드리며, 올 하반기에도 많은 주민 분들께서 지역화폐 사용으로 동네 상권 살리기에 힘을 더해 주셨으면 좋겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr