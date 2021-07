쌍용차 신차개발 힘 보태는 상거래 채권단…"정부 지원도 절실"

[아시아경제 이기민 기자] 기업 회생절차를 밟고 있는 쌍용자동차의 협력업체들로 구성된 상거래 채권단이 안정적인 생산과 신차 개발에 힘을 보태기로 한 가운데 정부에도 지원을 호소할 예정이다.

5일 관련 업계에 따르면 정용원 쌍용차 관리인은 쌍용차 상거래 채권단과 최근 만난 자리에서 신차 개발과 안정적인 생산에 힘을 보태 달라고 당부했다.

쌍용차는 올해 10월 중 첫 전기차인 코란도 이모션을 유럽 시장에 출시한다는 계획이다. 또한 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 J100(프로젝트 명)과 그 파생 모델들을 내년께 출시할 예정이다.

특히 쌍용차는 미래차 경쟁력 확보를 위해 코란도 이모션 출시에 그치지 않고 전용 전기차 플랫폼도 연구·개발(R&D)하고 있다.

다만 쌍용차가 신차를 안정적으로 개발·출시하려면 협력업체들의 협조가 필수적이다. 최근까지 쌍용차는 협력업체의 부품 납품 중단으로 인해 생산 차질을 겪은 바 있다. 더군다나 협력업체들이 신차에 탑재되는 부품에 맞춰 생산라인의 설비를 갖추지 못하면 쌍용차는 신차 개발을 완료하고도 양산할 수 없는 상황에 놓일 수 있다.

상거래 채권단도 쌍용차의 생산중단을 막고, 신차 출시를 통한 기업 가치를 높이기 위해 협력하기로 했다. 자금상황이 어려운 쌍용차가 협력업체들에게 계약금의 일부를 선지불하면 설비를 갖춘 후 차량이 출시된 후 자금을 회수하는 방식이 될 것으로 전해졌다. 쌍용차도 인가 전 인수합병(M&A)을 성사시켜 회생절차를 졸업하는 한편 M&A를 통해 수혈되는 자금 일부를 협력업체들에게 지급할 것으로 보인다.

상거래 채권단은 다만 협력사들이 현재의 고비를 넘기기 위해서는 정부 지원이 절실하다고 보고 있다. 또 정부와 경기도는 쌍용차 협력사들의 유동성 지원을 확대하기 위해 총 750억원 규모의 자금을 조성했다. 다만 이번에 조성된 자금이 한 달 치 납품 대금의 50%에도 못 미치는 수준인 점을 고려하면 자금난을 해소하기에는 턱 없이 부족하다는 것이다.

상거래 채권단은 조만간 정부와 청와대 등에 쌍용차의 부품 대금 지원과 담보 대출 지원 등을 호소할 예정이다. 상거래 채권단의 한 관계자는 "상거래채권단은 쌍용차의 신차 출시와 기존 차종의 원활한 생산을 위해 도울 것"이라며 "정부도 협력업체들이 보유하고 있는 쌍용차 채권 등을 담보로 대출을 확대해주길 바라고 있다"고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr