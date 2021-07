원희룡 "이재명, 인간의 상식 안 통해…김부선이 열받는 이유 알겠다"

[아시아경제 황수미 기자] 원희룡 제주도지사가 이재명 경기도지사를 향해 "참으로 뻔뻔하다"며 "조금만 불리한 것 같으면 다 내다 버리는 사람"이라고 비판했다.

원 지사는 4일 자신의 페이스북에서 전날 열린 더불어민주당 대선 경선 후보 첫 합동 토론회를 거론하며 이같이 말했다. 그는 "(이 지사가) 토론에서 기본소득, 별장필수품, 영남역차별에 대해 해명을 요구받자, '제가 공약발표 하나도 한 게 없다, 말꼬리 잡지 마라, 오해다'라는 말을 웃으면서 내뱉었다"고 했다.

이어 "기본소득, 기본주택 뭐든지 기본이란 이름을 붙인 분이 기본소득을 공약한 적 없다고 입에 침도 안바르고 자신의 말을 부인하고 있다"며 "이건 거짓말을 하는 것과 또 다른 차원"이라고 지적했다.

앞서 이 지사는 토론에서 기본소득에 대한 다른 후보들의 지적이 이어지자 "저는 아직 한 개도 공약한 게 없다"며 "기본소득은 가장 많은 관심이 있는 사안이기는 하지만 이를 1번 공약이라 할 순 없다"고 말한 바 있다. 이를 두고 이 지사가 지금까지 정책브랜드로 내세워온 기본소득에 대한 입장을 바꾼 것 아니냐는 지적이 나왔다.

원 지사는 "남들이 다 아는 내용을 전혀 아닌 것처럼 말하는 게 사람을 정말 어이없게 한다"며 "거짓말, 위선, 표리부동의 단계를 넘어선 것 같다"고 비판했다. 그러면서 "인간이 가진 상식이란게 통하지 않는 단계로, 배우 김부선씨가 열받는 이유를 이해하고도 남을 것 같다"고 말했다.

이어 "이 지사는 조금만 유리한 것 같으면 다 갖다 쓰는 사람"이라며 "아무말을 하고, 아무 정책을 내놓고, 역사도 발췌해 왜곡하다가 조금만 불리한 것 같으면 다 내다 버리는 사람"이라고도 했다. 또한 원 지사는 이 지사를 향해 "유리하면 뭐든 하고 불리하면 뭐든 버리는 사람, 달면 삼키고 쓰면 뱉는 대표적 인물"이라며 비판을 이어나갔다.

원 지사는 "퇴임 후 두려움에 사로잡힌 문재인 대통령은 잠이 안 올 것"이라며 "박용진 의원의 말처럼 '표리부동한 정치인이고 불안한 정치인'인 이재명을 대법원에서 살려주도록 한 것이 천추의 한이 되고 있다"며 글을 마쳤다.

