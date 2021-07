2분기 소비자물가가 전년대비 2.5% 상승하며 석달 연속 2%대 상승을 기록하고 있는 4일 서울 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다./강진형 기자aymsdream@

