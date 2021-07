전국 주유소 휘발유 가격이 2018년 11월 이후 2년 9개월만에 처음으로 리터당 1,600원을 넘어선 가운데 4일 서울 한 주유소에서 휘발유 가격이 리터당 1,698원에 판매되고 있다./강진형 기자aymsdream@

