GS리테일, 농축산 펀드에 30억 투자 … ESG경영 강화

210억 규모 '현대-GS리테일 Agro3호 펀드' 참여

[아시아경제 조인경 기자] GS리테일이 현대기술투자가 운용하는 '현대-GS리테일 Agro-Bio3호 펀드'에 투자자로 참여, 우수 농림·축산 벤처기업을 발굴·지원한다고 4일 밝혔다.

투자금액은 GS리테일이 30억원, 농업정책보험금융원과 현대기술투자가 각각 90억씩 총 210억원 규모다.

이 펀드는 장래가 유망한 농림·축산 벤처기업 중 친환경, 친바이오(BIO) 등 ESG 강화 활동을 통한 지속가능 경영을 실천하는 20여곳을 발굴하고 투자를 집행하는 목적으로 8년간 운용된다.

GS리테일은 펀드 참여와 별도로 이를 통해 발굴된 우수 기업의 상품을 약 1만6000개의 오프라인 점포와 온라인몰 등에서 취급하거나 수출을 지원하는 방식으로 동반성장을 꾀한다는 계획이다.

또 주로 수도권 외 지역에서 성장 기반을 마련하는 농림·축산 벤처기업의 특성상 이번 펀드 참여가 지역 고용창출을 통한 지역 불균형 해소에도 도움을 줄 것으로 내다보고 있다.

이성화 GS리테일 신사업부문장은 "현대기술투자가 다수의 정부주도 기금 펀드의 업무 집행 조합원으로 선정된 바 있고, 농식품 펀드 운용 경험이 풍부한 투자 전문회사로 판단해 이번 펀드 결성에 참여했다"며 "지역의 우수한 기업을 발굴하고 다양한 투자 지원과 판로 확대로 ESG 경영을 강화하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr