경기소방본부, 심폐소생술 동영상 제작

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 심폐소생술 동영상을 제작, 배포한다.

경기소방본부는 지난해 경기도 심폐소생술 경진대회에서 1위를 한 과천 여성의용소방대원 2명이 출연하는 심폐소생술 교육 동영상을 제작했다고 4일 밝혔다.

이번 동영상은 학교 학생용과 유튜브 등 소셜네트워크(SNS)용, 일반인용 등 총 3편으로 구성됐다.

경기소방본부는 코로나19로 대면 교육이 어려운 상황에서 심폐 소생술의 중요성을 도민들에게 알리기 위해 이번 동영상을 장소와 교육 대상, 방법에 따른 맞춤형으로 제작하게 됐다고 설명했다.

경기소방본부는 해당 동영상을 학교와 역ㆍ터미널 등 다중 이용시설에 배부하고, 본부 유튜브 채널에 게재해 교육자료로 활용할 계획이다.

권용성 경기소방본부 재난대응과장은 "도민들에게 심폐소생술의 중요성을 알리고, 쉽게 따라 할 수 있도록 하기 위해 이번 동영상을 제작하게 됐다"고 전했다.

