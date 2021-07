홈플러스 온라인, 사회적경제기업 인큐베이터 된다

홈플러스·행안부·지자체, '사회적경제기업 온라인 쇼핑몰 입점 업무협약' 체결

온라인몰 '사회적경제상품관' 개설, 155개 기업·400개 상품 8월 말까지 입점

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 행정안전부 및 6개 지방자치단체와 함께 '사회적경제기업 온라인 쇼핑몰 입점 업무협약'을 맺고 지역 사회적경제기업의 판로 확보를 지원한다고 4일 밝혔다.

이번 협약을 통해 홈플러스는 온라인몰에 '사회적경제상품관'을 새로 만들고 각 시·도 '사회적경제 유통지원센터'에서 판매되는 상품을 입점시킨다는 계획이다. 197개 기업, 1289개 상품이 입점 대상이며 이 중 155개 기업, 약 400개 상품은 8월 말까지 입점할 계획이다. 나머지 기업 및 상품은 요건을 조율하며 입점을 확대해나갈 계획이다.

지역 사회적경제기업은 안정적인 판로를 확보하고 홈플러스는 사회적경제기업의 성장을 도울 뿐 아니라 다양한 상품군을 확보할 수 있게 된다. 유통지원센터가 사회적경제기업의 상품등록, 구매확인 등 행정적 절차를 지원하고 홈플러스 역시 판매수수료 인하, 마케팅 지원 등의 활동을 통해 사회적경제기업의 자립과 민·관 협력을 위해 노력한다는 방침이다.

이재영 행정안전부 차관은 "사회적경제기업이 가장 어려움을 겪고 있는 판매·유통이 한 단계 도약할 기회라면서 시·도의 유통지원센터가 지역에서 사회적경제 판로의 구심점 역할을 할 수 있도록 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

연태준 홈플러스 대회협력·준법경영부문장(부사장)은 "ESG(환경·사회·지배구조)는 홈플러스 경영의 필수 가치이며, 이 협약을 통해 사회적경제기업은 판로를 확충하고 홈플러스는 다양한 상품을 확보하게 됐다"며 "이번 협약으로 사회적경제기업, 홈플러스, 관계 기관 모두가 윈-윈하는 결과를 이끌어낼 것"이라고 말했다.

한편, 5일 오후 3시부터 행정안전부 본관 회의실에서 '사회적경제기업 온라인 쇼핑몰 입점 업무협약식'이 진행될 예정이다. 이재영 행정안전부 차관, 연태준 홈플러스 대외협력·준법경영부문장, 각 지자체 및 유통지원센터 관계자 등이 참석한다.

