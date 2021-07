작년 상장사 감사보고서 정정 증가세...전년比 17%↑

[아시아경제 박지환 기자] 지난해 상장회사 가운데 감사보고서를 정정한 사례가 크게 증가한 것으로 나타났다. 재무제표 심사제도, 주기적 감사인 지정제도 등 일련의 회계개혁 방안들의 시행으로 상장회사가 회계오류를 적시에 수정할 수 있게 된 데 따른 것으로 풀이된다.

금융감독원은 4일 지난해 감사보고서(연결포함)를 정정한 상장회사는 총 125개사로 전년 107개사보다 18개사(16.8%)가 증가했다고 밝혔다. 이는 지난해 말 전체 상장회사 2382곳 가운데 5.2%에 해당한다.

이 중 유가증권시장 상장사의 정정 횟수는 44개사로 전년 대비 83.3%, 코스닥 상장사는 75개사로 전년 2.6%, 코넥스 상장사는 전년과 동일한 6개사였다.

감사의견은 총 20사에서 변동이 발생했다. 총 27건의 개별(별도) 감사보고서 감사의견이 변경됐다. 전년(8개사, 8건) 대비 12개사, 19건이 증가했다. 감사의견 '비적정'에서 회사가 재무제표를 정정해 감사인에게 제출한 후 재감사를 통해 감사의견이 '적정'으로 변경된 경우는 18개사로 전년(7개사) 대비 11개사가 늘었다.

주로 정정된 사항을 살펴보면 재무제표 본문이었다. 총 305회의 감사보고서 정정 중 257회로 84.3%를 차지했다. 이어 주석 정정 33회(10.6%), 감사보고서 본문 정정 14회(4.6%) 등의 순이었다. 재무제표 본문 정정비중은 상장사의 경우 84.3%로 높은 반면 비상장회사는 45.1%로 상장사에 비해 낮은 수준을 나타냈다. 금감원은 "상장회사는 비상장회사에 비해 중요 오류 위주로 감사보고서를 정정했다"고 분석했다.

정정까지의 평균 경과 기간은 공시 후 18개월로 전년 대비 1.9개월이 단축됐다. 외부감사대상 회사 전체의 평균 경과기관인 8.5개월 대비 상대적으로 길었다.

금감원은 감사인은 비적정의견 표명에 따른 시장혼란을 최소화하기 위해 핵심감사사항, 중요거래 관련 회계이슈 등에 대해 회사와 충분히 소통할 필요가 있다고 평가했다. 금감원 관계자는 "회계오류 및 감사의견 정정내역 등을 주기적으로 점검해 필요시 재무제표 심사 등을 실시할 예정"이라고 밝혔다.

