중도·중복장애 학생 맞춤형 공공의료사업…서울시 어린이병원-나래학교, 업무협약

교육현장 선생님·학부모가 아이들 특수성 고려해 전문 케어, 의료진이 자문·교육

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 어린이병원이 지체장애 특수학교 ‘서울나래학교’의 중도·중복장애 학생을 위한 맞춤형 공공의료사업인 ‘서울형 의료-교육 협력사업’을 시작한다고 5일 밝혔다. 이에 서울시는 이날 오후 어린이병원에서 업무협약을 체결한다.

장애의 정도가 심하고 지체장애, 뇌성마비 등 두 가지 이상의 장애가 있는 ‘중도·중복장애’ 학생들은 장애유형에 따라 학교생활에서 겪는 어려움이 모두 다르다. 교육현장에서도 학생들의 학습권과 건강권을 모두 보장하기 위해선 건강관리가 필요하다는 공감대가 있지만 전문적인 관리에는 어려움이 있었다.

‘서울형 의료-교육 협력사업’은 중도·중복장애 학생들을 보호하는 선생님과 학부모들이 장애 아이들의 특수성을 알고 보다 전문적으로 케어할 수 있도록 서울시 어린이병원 의료진이 직접 학교를 방문해 건강관리법을 자문·교육해주는 사업이다. 신체 불편으로 식사할 때 흘리는 경우 어떤 부위의 자세를 어떻게 조절해야 하는지, 음식은 어떤 걸 먹여야 하는지, 학교생활 중 자세 변형 방지를 위해 어떤 도움을 주어야 하는지 등 장애 유형별·연령대별 증상과 특징에 대해 전문적으로 알려준다.

서울시 어린이병원은 교육현장에 의료역량을 결합해 중도·중복장애 학생들의 건강권과 학습권을 보장한다는 목표다. 또 정부가 필수 의료로 지정한 ‘장애·어린이·재활’ 분야에 의료 격차가 발생하지 않도록 지원하는 취지도 있다.

서울시 어린이병원과 서울나래학교는 지난해 말 실시한 시범사업이 교직원들의 큰 호응을 받음에 따라 개선사항을 반영해 정규 사업으로 전환·확대해 이달부터 실시할 계획이다. 7월 중 학교 교육 현장을 찾아 유치부부터 전공과 학생들의 학교생활을 점검해 생애 주기별 맞춤 교육 프로그램을 개발한다. 8월부터 올해 말까지 이 프로그램을 바탕으로 교직원, 학부모 등에게 다양한 교육 연수 프로그램을 제공한다.

최진숙 서울시 어린이병원장은 “의료와 교육이 만나 장애 소아청소년들이 학습권과 건강권을 지킬 수 있는 지역사회 어린이 건강 안전망을 구축해 필수 의료의 보장성 강화를 위해 노력하겠다”며 “이번 협약을 통해 서울시 어린이병원이 중도·중복장애학생의 건강 어벤져스가 되도록 최선을 다할 계획”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr