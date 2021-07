전세계 코로나 전 '정상 상황' 대비 66% 수준 회복…한국은 18위

[아시아경제 전진영 기자] 세계가 코로나19 전 정상 상황과 비교할 때 66% 수준까지 회복했다는 분석이 나왔다.

이코노미스트지는 2일(현지시간) 코로나19 이전에 비하면 사회가 어느 정도 수준으로 움직이는지를 살펴보기 위해 8가지 지표를 활용해서 '정상화 지수(normalcy index)'를 개발했다고 밝혔다.

이코노미스트지에 따르면 코로나19 전 활동 수준을 100으로 두고 현재 상황을 측정한 결과 정상화 지수는 66이다.

작년 3월 중국이 봉쇄에 들어갔을 때 80이었던 정상화 지수는 4월에 35로 떨어졌다가 7월 이후 60 안팎에서 머물고 있다.

국가별로는 홍콩(96.3), 뉴질랜드(87.8), 파키스탄(84.4)이 최상위권이고 나이지리아, 우크라이나, 루마니아, 덴마크, 이집트가 80대 초반으로 코로나19 이전과 꽤 비슷한 수준으로 활동이 이뤄지는 것으로 조사됐다.

백신 접종률이 높은 이스라엘(80.4)은 9위, 한국(73.1)은 18위이고 중국과 미국이 19위와 20위로 뒤를 이었다.

올림픽을 앞둔 일본(65.4)은 30위, 백신 접종률은 높지만 델타 변이 확산으로 확진자가 크게 늘고 있는 영국(62.5)은 36위를 기록했다.

델타 변이를 호되게 겪은 인도(46.5), 방역 선진국이던 대만(43.7), 말레이시아(27.3) 순으로 지수가 가장 낮았다.

