[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오전 영등포구청 별관 대강당에서 민선 7기 3주년을 맞아 미래비전자문단과 함께 그동안의 구정 성과를 공유, 앞으로의 구정 운영 방향에 대해 함께 소통하는 시간을 가졌다.

영등포 미래비전자문단은 각계각층의 전문가와 지역사회 활동가, 주민대표로 구성, 지역적 특성을 반영한 구정 발전방안 및 정책 수립에 대한 자문을 통해 영등포 제2르네상스를 향한 변화와 도약을 이끌어내고 있다.

채 구청장은 “자문단 위원분들의 지역 발전을 위한 관심과 고견에 감사드린다”며 “앞으로도 위원분들의 자문을 진정성 있게 듣고 영등포 미래 100년을 향한 비전을 실현시킬 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

