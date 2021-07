SSG닷컴, ‘쇼핑 익스프레스’ 프로모션…“총 300억원 물량 푼다”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 5일부터 7일까지 신세계몰과 신세계백화점몰에서 ‘쇼핑 익스프레스’ 프로모션을 진행한다고 4일 밝혔다. 패션, 뷰티, 가전, 스포츠, 리빙 등 카테고리에서 총 300억원의 물량을 준비했다.

이번 행사에서는 매일 오전 10시, 오후 2시에 한정수량 파격 특가에 선보이는 ‘타임딜’을 진행한다. 시간대별로 할인율이 높은 4개 상품을 선정해 선보인다. 첫날인 월요일 오전 10시에는 삼성 갤럭시탭 S7 11.0 128GB LTE, 오후 2시에는 골든구스 인기 스니커즈를 판매한다.

최대 80% 할인 대표 기획전도 만나볼 수 있다. 패션 카테고리에서는 랄프로렌, 헤지스, 닥스, H&M, 마시모두띠, 오이쇼, 자주 등을 대표 상품으로 준비했다. 뷰티 전문관 먼데이문에서는 여름 신상 아이템과 SSG닷컴 단독 기획 상품을 소개한다.

SSG닷컴은 행사기간 동안 카테고리별 할인쿠폰 9종을 제공한다. 최대 10%까지 할인 가능하며 횟수 제한 없이 무제한 발급한다. 또한 매일 오전 9시부터 선착순 1만명에게는 할인율을 높인 15% 할인쿠폰을 추가 발급할 예정이다. 뷰티 전문관 먼데이 문에서는 행사 마지막날인 오는 7일 오후 4시부터 선착순 3000명에게 20% 할인쿠폰을 발급해준다.

행사 신용카드로 결제 시 일별 최대 10%, 최대 10만원까지 청구할인도 추가로 적용할 수 있다. SSG페이를 이용하면 2000원 할인이 중복 적용되며, 신규 고객에게는 구매 금액대별로 SSG머니를 최대 5만원까지 추가 적립해 준다.

SSG닷컴 관계자는 “단 3일간 단독 기획상품을 특별한 구성으로 준비해 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr