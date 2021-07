이마트, PB 생수 무라벨로…“친환경 활동 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 자체 브랜드(PB) 생수를 무라벨 상품으로 전환하고, 오는 5일부터 점포별 순차적으로 판매에 나선다고 4일 밝혔다.

대상 상품은 피코크 트루워터 2L, 피코크 트루워터 330m, 노브랜드 미네랄워터 2L다. 제품명 및 수원지, 유통기한 등은 뚜껑에 표기하거나 개별 페트병 상단에 각인했으며 무기질 함량 등 상세 정보는 묶음용 포장에 기입했다. 트레이더스 역시 이달 중 T스탠다드 마이워터 2L를 무라벨로 출시할 예정이며, 향후 자체브랜드가 아닌 일반 생수 및 500ml 제품도 무라벨로 변경한다는 방침이다.

이마트는 연간 약 1억 병의 생수에 라벨로 사용되는 플라스틱을 감축할 것으로 기대하고 있다. 무라벨 생수는 개별 페트병에 비닐 라벨을 부착하지 않기 때문에 비닐 폐기물을 획기적으로 감소시킬 수 있다. 또한 소비자가 라벨을 뜯어야 하는 번거로움을 줄여 폐페트병의 재활용률을 높이는 효과도 누릴 수 있다.

이마트 관계자는 “앞으로도 고객들이 일상생활 속에서 친환경 소비를 실천하실 수 있도록 상품 개선 및 마케팅 활동 강화에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr