서울시의회, 서울시 및 서울시교육청 2021년도 제1회 추경안 4조2583억 증액 '수정의결'

서울시, 포스트 코로나 및 방역 강화와 민생경제 지원 위해 2021년도 본예산보다 4조2583억 원 증액... 서울시교육청, AI 기반 융합 미래교육체제 대전환(1318억 원) 등 ’21년도 본예산보다 1조1072억 원 증액

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 예산결산특별위원회(위원장 송재혁, 노원6·사진)는 서울시와 서울시교육청이 제출한 제1회 추가경정예산을 2일 수정의결했다.

서울시의회 예산결산특별위원회가 수정의결한 서울시의 추경예산은 당초 44조6494억 원이 제출돼 212억 원을 증액한 44조 6706억 원이 의결된 것이고, 서울시교육청의 경우에는 당초 10조8491억 원이 제출돼 총액에 변화 없이 354억 원을 각각 증·감 조정한 것으로 확인된다.

서울시의 제1회 추경예산의 경우, 서울신용보증재단 출연(증 1125억 원)을 통해 코로나19 피해 중소기업·소상공인을 대상으로 총 2조원 규모의 융자와 폐업 소상공인의 보증 전환(브릿지 보증)을 지원, 서울시민 안심일자리(증 100억 원)와 2021 희망근로 지원사업(증 21억 원)을 증액함으로써 연도말까지 직접일자리 1만9566개가 창출될 수 있도록 소요예산을 증액 확정했다.

그 밖에 이번 추경을 통해 청년월세지원(증 179억 원)은 대상자를 기존 5000명에서 2만7000명으로 확대, ▲서울 국제교류복합지구 조성사업 추진(증 1억9000만 원) ▲서울역 북부역세권 개발 지원(증 2억 원) ▲김포공항 복합개발사업 지원(증 5억 원) 등으로 도시경쟁력이 강화될 수 있도록 재정기반을 마련했다.

뿐 아니라 예산결산특별위원회는 서울시 교육청의 추경예산을 의결, 코로나19에 따른 교육환경 변화로 미래교육 수업체제를 디지털 교과서 또는 온라인 콘텐츠 등으로 전환하고자 테블릿 PC 구매 및 무선AP 구축 등 1318억 원 증액, 배움터 지킴이를 415교에 확대 배치하는 것은 물론 코로나 방역인력을 추가 확보하여 안전한 학교 환경을 조성하기 위해 468억 원 증액했다.

또, 키다리샘, 온라인 튜터 등을 통해 초·중 기초학력을 보장, 교육격차를 해소하기 위해 347억 원을 증액편성, 미래학습 공간 구성 및 교육환경을 개선하기 위해 3135억 원을 증액의결했다.

아울러 추경안 심사와 더불어 2020회계연도 결산에 대해서도 승인했다. 다만, 의결에 앞서 서울시의회는 매년 반복적인 이월, 과다한 불용 등 비효율적인 예산집행사례를 개선하도록 요구했다.

송재혁 예결위원장(노원6)은 “코로나 장기화에 따른 침체된 민생경제 회복과 일자리, 방역 등 현안 문제를 극복하는 것이 최우선의 과제이기에 ’21년도 제1회 추가경정예산안을 대승적 차원에서 의결했다”고 설명했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr