KB국민銀, 1500만 반려인을 위한 'KB반려행복신탁' 출시

[아시아경제 이광호 기자]KB국민은행은 반려동물의 양육을 위한 자산관리부터 상속까지 가능한 'KB반려행복신탁'을 출시했다고 2일 밝혔다.

KB반려행복신탁은 반려동물을 가족의 일원처럼 보살피고 동반자로 생각하며 행복한 반려 라이프를 즐기고 싶어하는 반려인을 위한 상품이다.

KB국민은행은 지난 2017년 9월 금융권 최초로 반려동물을 위한 신탁상품인 KB펫코노미신탁을 출시했었다. 이번에 출시하는 KB반려행복신탁은 과거 KB펫코노미신탁 대비 운용자산 확대를 통해 재산증식 기능을 강화했고, 반려동물 양육에 중점을 둔 다양한 부가서비스를 제공한다.

KB반려행복신탁 가입 고객은 ▲몰리스펫샵 할인쿠폰 ▲하림펫푸드 할인쿠폰 ▲올라펫샵 VVIP등급 부여 ▲신세계 조선호텔 레스케이프 객실 및 식음료 등 할인 ▲21gram 장례비용 할인 등 반려인들이 평소에 관심이 많은 반려쇼핑, 반려여행, 반려장례 등의 다양한 부가서비스 혜택을 제공받을 수 있다.

KB국민은행은 신상품 출시를 기념해 10월 29일까지 KB반려행복신탁 가입 고객 중 선착순 200명에게 펫푸드 샘플 5종을 제공한다. 또한 500만원 이상 가입 고객 중 50명을 추첨해 반려동물 실제 이미지가 담긴 ‘팝아트 액자’를 제공하는 이벤트를 진행한다.

KB국민은행 관계자는 "KB반려행복신탁은 상속기능과 함께 반려동물 양육에 중점을 뒀다"며 "앞으로도 다양한 부가서비스 제공을 통해 반려인들의 실질적인 니즈를 반영할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

