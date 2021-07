[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 지난 5월 정상회담 관련 친서를 교환했다는 보도에 대해 "아는 바 없다"고 밝혔다.

차덕철 통일부 부대변인은 2일 정례브리핑에서 남북 정상의 친서 교환 여부에 대해 "해당 기사 내용에 대해 아는 것이 없다"며 말을 아꼈다.

앞서 중앙일보는 지난 5월 남북 정상이 친서를 통해 비대면 방식의 남북회담을 여는 방안을 논의했다고 보도했다.

통일부는 남북 간 비대면 회담을 위한 시스템도 지난 4월 마련한 바 있다. 차 부대변인은 "현재 남북회담본부에 설치되어 있는 영상회의 시스템은 이미 작년부터 예산 문제 등을 관계 당국과 협의해온 사안"이라며 "언제든지 남북 간 비대면 회담이 가능할 수 있도록 준비돼 있다"고 말했다.

