[아시아경제 공병선 기자] 라온테크 라온테크 232680 | 코스닥 증권정보 현재가 21,400 전일대비 50 등락률 -0.23% 거래량 26,144 전일가 21,450 2021.07.02 12:56 장중(20분지연) 관련기사 삼천피·천스닥 부러운 비실비실 코넥스백신 맞고 “트래블 버블”! 원금회복, 황금 수혜 株라온테크, 국내 유일 독점적 반도체 진공로봇 업체…국산화 요구에 3배 증설 close 는 다음달 12일 오전 10시 경기 수원시 라온테크 회의실에서 임시주주총회를 연다고 2일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr