'한탄강 개발사업' 청탁 대가로 금품수수한 현직 언론인 구속(종합)

"수사 정보 알아봐주겠다" 전직 경찰관은 기각



[아시아경제 이관주 기자] 한탄강 일대 개발사업과 관련한 청탁을 대가로 금품을 수수한 현직 언론인이 구속됐다.

2일 정부합동 특별수사본부(특수본)에 따르면 전날 변호사법 위반 혐의로 구속영장이 청구된 모 지역 언론인 A씨에 대한 구속영장이 법원에서 발부됐다. 함께 구속영장이 청구된 전직 경찰관 B씨는 기각됐다.

이들은 2017년부터 지난해까지 개발사업과 관련해 정보 제공 및 청탁을 대가로 금품을 수수한 혐의를 받고 있다. A씨는 땅 투기 세력에게 인허가를 돕겠다는 이유로 억대의 금품을 받은 것으로 전해졌다.

아울러 B씨는 경찰 수사가 진행되자 수사 내용을 알아봐주겠다며 수천만원을 챙긴 의혹을 받는다. B씨에 대한 영장 기각 사유에 대해 특수본은 "범죄를 인정하고 증거인멸 우려가 없다는 이유로 (법원에서) 구속영장을 발부하지 않았다"고 설명했다.

부산경찰청은 경기 포천시 일대 땅 투기 혐의로 부산 유사수신업체 관계자들과 경기 일대 전·현직 공무원을 조사해오고 있다. 경찰은 군부대 전직 장성급 군인이 연루된 정황도 파악한 것으로 전해진다.

경찰은 부동산 투기 의혹이 불거진 김기표 전 청와대 반부패비서관에 대해서도 본격적인 수사에 착수했다. 경찰은 전날 고발인 신분으로 권민식 사법시험준비생모임(사준모) 대표를 조사했다. 사준모는 지난달 27일 경찰청 국가수사본부에 제출한 고발장에서 김 전 비서관이 친인척 관계에 있는 지인과 공모해 명의신탁하는 방법으로 경기 광주시 송정동 토지 소유권을 이전받았는지 조사해달라고 했다. 특수본 관계자는 "조사 내용을 바탕으로 절차대로 수사할 것"이라고 말했다.

고위직에 대한 수사는 여전히 더딘 편이다. 수사선상에 오른 국회의원 23명 가운데 현재까지 소환조사가 이뤄진 것은 정찬민 국민의힘 의원 1명뿐이다. 토지매입 미신고 의혹을 받는 김경협 더불어민주당 의원과는 소환 일정을 조율 중이다. 또 지난달 29일 강기윤 국민의힘 의원의 토지 보상 과다지급 의혹과 관련해 경남 창원시청을 압수수색하고 확보한 자료도 분석 중이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr