한화호텔앤드리조트, F&B 사업부문 물적분할…'더테이스터블' 신설

F&B 사업부문 전문화 및 고유 레저사업 경쟁력 강화 집중

[아시아경제 김유리 기자] 한화호텔앤드리조트는 식음(F&B) 사업부문을 물적분할해 신설법인 '더테이스터블 주식회사'를 설립했다고 2일 밝혔다. 더테이스터블은 1일 출범식을 열고 본격적으로 독립경영체제에 돌입했다.

이번 분할은 지난 4월 아쿠아플라넷 분사와 동일한 방식으로 식음 사업의 전문성을 갖춘 F&B 사업부문을 분리해 각 사업부문이 독립적으로 고유 사업에 전념하게 하기 위해 이뤄졌다고 회사 측은 말했다. F&B 사업부문에 대한 독립적인 의사결정을 가능케 함으로써 신사업 추진 등의 현안 발생 시 신속하고 탄력적인 대응이 가능해졌다는 설명이다.

변성구 더테이스터블 대표는 "이번 분사는 F&B 사업의 전문기업화와 경쟁력 강화를 위해 진행됐다"며 "코로나19 이후 점점 치열해지는 시장 경쟁과 변화하는 트렌드에 발맞춰 지속 가능한 F&B 사업을 다양하게 검토해 나가겠다"고 전했다.

더테이스터블은 국내 최고 수준의 외식 및 식음 브랜드로 63빌딩의 파인다이닝 레스토랑과 도원스타일, 티원 등의 독자적인 중식 브랜드와 골프장과 컨벤션센터 등 식음 위탁 사업을 운영하고 있다. 최근에는 63다이닝키트 브랜드 출시를 통해 프리미엄 밀키트 시장 개척에 힘쓰고 있다.

한편 한화호텔앤드리조트는 F&B 사업부문 물적 분할 이후 고유 레저사업의 경쟁력 강화에 집중 하겠다는 계획을 밝혔다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr