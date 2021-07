파리바게뜨, ‘무안 양파빵’ 출시 2주만에 100만개 돌파

[아시아경제 문혜원 기자] 파리바게뜨는 무안 양파 농가를 돕고자 선보인 ‘무안 양파빵’이 출시 2주 만에 누적 판매 100만개를 돌파했다고 2일 밝혔다.

무안 양파빵은 파리바게뜨를 운영하는 SPC그룹이 ‘행복상생 프로젝트’의 일환으로 전라남도 무안군과 상생협약을 체결해 수급한 햇양파를 활용해 선보인 제품이다. 상생의 의미 뿐만 아니라 양파의 풍미와 단짠의 맛이 어우러진 것이 특징이다.

특히 양파의 모양을 위트 있게 구현한 ‘페이크푸드(fake food)’ 형태로 선보여 보는 재미까지 더한 점이 히트 요인 가운데 하나로 꼽힌다.

SPC그룹은 지난해부터 코로나19로 어려움을 겪고 있는 농가를 돕는 ‘행복상생 프로젝트’를 진행하고 있다. 이번 ‘무안 양파 농가 돕기’는 ‘강원도 평창군 감자 농가’, ‘제주도 구좌당근 농가’, ‘논산시 딸기 농가’에 이은 네 번째 프로젝트다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr