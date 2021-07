"尹, 조국 과잉수사…딸도 건드려" 조국, 홍준표 이용해 윤석열 비판

[아시아경제 박현주 기자] 조국 전 법무부 장관이 홍준표 국민의힘 의원의 발언을 빌려 윤석열 전 검찰총장을 비판하고 나섰다.

조 전 장관은 2일 자신의 페이스북에 글을 올려 이날 홍 의원이 한 언론과의 인터뷰에서 발언한 내용을 캡처해 "홍 의원의 평가"라고 소개했다.

조 전 장관이 공유한 인터뷰 기사에서 홍 의원은 윤 전 총장이 조 전 장관 일가에 대해 과잉 수사를 했다고 지적했다.

홍 의원은 "검찰이 보통 가족 수사를 할 때는 가족 중 대표자만 수사를 한다. 집요하게 조국 동생을 구속하고 사촌 구속에 딸 문제도 건드렸다"며 "심하게 했다. 목표가 조 전 장관 퇴진이니까"라고 비판했다.

이어 "요즘에 와서 윤 전 총장이 고발도 당하고 자기 처, 장모 다 걸렸다. 자업자득이다"라며 "자기가 적폐 수사하고 조 전 장관 수사할 때 강력하게 수사했던 것을 지금 본인 가족 수사에 대해서는 '나는 아니다' 이런 식으로 하면 안 된다. 자기도 극복하고 나가야 한다"고 꼬집었다.

앞서 조 전 장관은 지난 3월에도 홍 의원의 글을 공유하며 공감을 표한 바 있다. 당시 윤 전 총장이 여권이 추진 중인 검찰개혁에 공개 반발하며 사퇴하자 홍 의원은 자신의 페이스북을 통해 "검찰 개혁이 문제 될 때마다 정권의 사냥개 노릇을 자처하며 그 독점적인 권력을 유지해 왔다"며 "이제부터라도 말만 하지 말고 진정 국민의 검찰로 거듭나라"고 검찰을 비판했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr