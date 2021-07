옥션, 여름 침구 브랜드전…최대 71% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 옥션이 오는 4일까지 여름 침구 브랜드전을 진행하고, 대표 여름 침구류 인기 제품을 한자리에 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 행사에는 아라크네, 리브맘, 쁘리엘르, 아망떼, 아이르, 벨리에르, 승승장구 등의 브랜드가 참여하며 브랜드별 최대 71% 특가에 판매한다. 모든 회원에게 1만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인 받을 수 있는 10% 중복 할인쿠폰도 제공한다.

매일 달라지는 오늘의 추천상품을 준비했다. 옥션의 MD가 엄선한 상품으로 2일에는 쁘리엘르 레이스 슬라브 쉬폰 커튼, 3일에는 승승장구 시어서커 누빔패드, 4일에는 리빙룸 인견 사커 토퍼 1+1을 특가에 구매할 수 있다.

옥션 관계자는 “열대야를 앞두고 쾌적한 잠자리에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “인기 브랜드의 상품을 모두 모아 특가에 선보이는 만큼 여름 침구류를 장만할 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

