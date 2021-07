보상형 크라우드 펀딩 ‘투자 취소·환급 불가능’ 많아

소비자원, 주요 6개 플랫폼 모니터링 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 '보상형 크라우드 펀딩' 플랫폼 시장이 성장하고 있으나 본래 취지에서 벗어나 기성품 공동 구매에 그치는 경우가 많은 것으로 드러났다. 또한 상당수가 적절한 환급 약관을 마련하지 않아 상품이나 배송에 문제가 발생해도 투자금을 돌려받기 어려웠다.

2일 한국소비자원은 지난 3월 31일부터 4월 8일까지 주요 6개 플랫폼 사업자의 보상형 크라우드 펀딩 프로젝트 312개를 모니터링한 결과 45.8%(143개)가 기성품을 투자 대가로 제공하는 것으로 나타났다고 밝혔다.

소비자원은 10개 플랫폼 사업자를 조사한 결과 단순 변심 등과 관련한 환급 약관을 제대로 갖추지 못한 것으로 나타났다고 지적했다. 플랫폼 10개 중 8개는 프로젝트 기간에 단순 변심에 따른 투자 취소를 허용하지 않았다. 투자 대가로 주는 제품에 하자가 있거나 표시·광고와 상이한 경우 환급이 가능한 플랫폼은 3개에 그쳤다. 보상 제공이 지연되는 경우에 환급 신청이 가능하다는 규정이 있는 플랫폼은 1개뿐이었다.

소비자들은 보상형 크라우드 펀딩이 온라인 쇼핑몰과 큰 차이가 없다고 생각하는 경우가 많았다. 소비자원이 최근 1년간 2회 이상 보상형 크라우드 펀딩에 참여한 500명을 설문조사한 결과 65.8%가 온라인 쇼핑몰과 유사하다고 답했다. 68.4%는 펀딩 과정에서 피해 경험이 있다고 말했다. 피해 사례(복수응답)는 배송 지연(51%), 상품의 품질 불량(35.4%), 표시·광고와 다른 보상(30.0%) 순이었다.

소비자원은 보상형 크라우드 펀딩 플랫폼 사업자에게 기성품이 아닌 신상품에 투자하는 본연의 보상형 크라우드 펀딩 프로젝트가 운영되도록 자체 심사기준을 강화하고, 기성품을 프로젝트로 진행하는 경우 보상형 크라우드 펀딩과 구별해 소비자의 청약철회권 등을 보장하는 내용으로 약관을 개선하도록 권고했다.

