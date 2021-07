[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 7월1일부터 가동 예정이었던 중계동 수학문화관 앞 ‘당현천 음악분수 공연’을 잠정 연기한다고 밝혔다.

이는 최근 코로나바이러스 감염자 확산으로 수도권 지역의 사회적 거리두기 개편안 시행이 일주일 연기된 데 따른 것으로 음악분수 공연은 정상 가동 시 7월부터 10월까지 월요일을 제외하고 매일 저녁 20분간 펼쳐질 예정이었다.

