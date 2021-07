2만개 스마트공장 발판, 데이터·AI 기반 고도화 사업 집중

스마트제조혁신추진단 출범 2주년, "제조업 디지털 트랜스포메이션 앞장"

[아시아경제 김종화 기자] "2만개 이상의 국내 제조기업이 참여한 스마트공장 보급·확산 사업을 바탕으로 데이터와 인공지능(AI)을 활용한 스마트공장 고도화 사업을 성공리에 추진해 제조기업의 디지털 트랜스포메이션에 앞장서겠다."

박한구 스마트제조혁신추진단(KOSMO) 단장은 2일 출범 2주년을 맞아 이같이 밝히고, "다양한 특징을 가진 고도화 기업을 발굴·지원해 선도 사례를 확산하겠다"고 말했다.

KOSMO는 2019년 중소기업의 제조혁신을 지원하기 위해 중소기업기술정보진흥원 산하기관으로 공식 출범한 이후 국내 스마트공장 저변을 크게 확장했다는 평가를 받고 있다.

국내 중소·중견 제조기업을 대상으로 한 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 지난해까지 총 1만9799개의 스마트공장을 보급했다. 이는 지난해 누적 목표 건수(1만7880개)를 훌쩍 넘어서는 숫자다. 주변 기업의 변화를 직접 목격하면서 기업들이 적극적으로 참여했기 때문인 것으로 풀이된다.

최근 5년간(‘14~’18년) 스마트공장을 도입한 7903개 기업의 변화를 수치로 살펴보면, 평균적으로 생산성 28.5% 증가, 품질 42.5% 향상, 원가 15.5% 절감, 납기 준수율 16.4% 향상 등의 성과를 보였다.

게다가 스마트공장에서 산업재해율이 감소(6.2%↓)하고 고용은 증가(2.6명↑)했다는 사실을 주목할 만하다. 이는 중소 제조기업 취업을 꺼리는 요인 중 하나인 기존 단순·반복 작업이 디지털로 전환되며 긍정적인 근로 문화를 형성한 것으로 보인다.

저변 확대를 넘어서 스마트공장 고도화율도 높아지고 있다. 누적 고도화율은 지난해 22.1%까지 올라 산업 전반에서 스마트공장 도입의 보편화 및 활성화가 활발히 진행되고 있음을 알 수 있다. 올해 사업 평균 경쟁률을 살펴봤을 때 고도화2 사업의 평균 경쟁률이 4.88:1(K-스마트등대공장 포함)로 구축수준이 높을수록 경쟁률도 높아지고 있는 상황이다.

KOSMO는 이 같은 성과를 바탕으로 다양한 특징을 가진 고도화 기업을 발굴·지원해 선도 사례를 확산할 방침이다.

특히 TIPA와 함께 진행 중인 ▲A) 중소벤처 제조 플랫폼(KAMP)과 ▲디지털 클러스터 ▲K-스마트등대공장을 중점 사업으로 지정, 제조업이 사물인터넷(IoT)과 클라우드 컴퓨팅, AI, 빅데이터 등을 활용해 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 디지털 트랜스포메이션을 적극 지원할 예정이다.

박 단장은 "지난 2년여를 돌아봤을 때 수치로 드러난 성과도 있지만, 무엇보다 스마트공장에 대한 제조업계의 인식이 달라진 점을 가장 기쁘다"면서 "제조업계의 현장 목소리를 담아 실효성 높은 중장기 계획으로 보답하겠다"고 말했다.

