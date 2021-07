[아시아경제 이동우 기자] 넥슨 일본 본사가 비트코인 투자로 두 달여 만에 원금의 40%가량을 잃은 것으로 나타났다.

넥슨은 올해 2분기 암호화폐 거래 자산평가손해액 44억9900만엔(458억원)을 영업외비용으로 계상하기로 했다고 1일 밝혔다.

넥슨은 지난 4월 말 1억 달러(1133억원) 규모의 비트코인을 매수했다. 매수 개수는 총 1717개, 평균 단가는 5만8226달러(6597만원)다.

앞서 오웬 마호니 대표는 "주주가치 제고 및 현금성 자산의 가치 유지를 위한 전략"이라고 밝혔다.

비트코인 시세는 지난달 말 기준 해외 거래소에서 3만6000달러, 국내 거래소에선 4000만원 안팎까지 떨어졌다.

넥슨의 비트코인 투자 손실은 2분기 실적에 반영될 전망이다. 투자 금액은 넥슨이 보유한 전체 현금 및 현금성 자산의 2% 미만이다.

