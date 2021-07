인천공항공사, '글로벌 확장현실 영화제' 개최

부천국제판타스틱영화제와 공동 주최

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 국내 최초로 개최되는 글로벌 확장현실(XR) 영화제 'XR3'를 1일부터 18일까지 인천공항 제1교통센터에서 부천국제판타스틱영화제와 공동으로 개최한다고 밝혔다.

확장현실이란 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR), 홀로그램, 대체현실(SR) 등의 기술을 망라하는 초실감형 기술 및 서비스를 말한다.

영화제는 코로나19 사태로 영화업계의 전 세계적인 불황을 타개하고자 확장현실 장르의 선두주자이자 정상급 인지도를 확보하고 있는 프랑스의 칸, 뉴이미지(파리) 영화제 등의 공동주최로 기획했다.

국내서는 인천국제공항공사와 2016년부터 실감형 콘텐츠에 주목해 동 장르에서 세계적 명성을 쌓아 온 부천국제판타스틱영화제의 공동주관으로 진행된다.

이날부터 18일까지 인천공항 제1교통센터 지하 1층 어메이징 스퀘어에서 진행되는 이번 영화제에서는 가상현실(VR) 애니메이션의 선두에 있는 '바오밥 스튜디오 특별전'을 통해 ▲바바 야가 ▲나무 ▲종이 새 ▲크로우 ▲캠프 불 등의 작품을 상영된다. 칸, 뉴이미지 영화제 공동주최로 진행되는 XR3작품은 오는 6일부터 관람이 가능하다.

이번 영화제는 사전예약제로 운영되며 코로나19 방역지침 준수를 위해 동 시간대 관람객을 최대 30명으로 제한할 계획이다. 사전예약과 관련한 자세한 내용은 부천국제판타스틱영화제의 '비욘드리얼리티' 사전예약 홈페이지를 참고하면 된다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 “앞으로도 다양한 문화예술 행사를 인천공항에 유치함으로써 인천공항을 사람과 기술, 문화가 만나 혁신적인 가치를 창출하는 공간으로 변화시켜 나가겠다”고 말했다.

한편 이날 인천공항 제1교통센터에서 열린 개막식에는 인천국제공항공사 김경욱 사장을 포함해 정지영 부천국제판타스틱영화제 조직위원장 등 관계자 20여 명이 참석했으며, 개막식 행사는 코로나19 방역지침을 준수하는 가운데 진행됐다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr