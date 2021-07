LH, 양주회천 국민임대주택 957가구 입주자 모집

오는 12~16일 청약 접수, 11월 4일 당첨자 발표

일반공급 220가구, 신혼부부 등 우선공급 660가구

37㎡형 임대보증금 2500만원, 월임대료 20만8000원

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 양주회천 A-14블록 국민임대주택 957가구의 입주자를 모집한다고 1일 밝혔다.

이번에 공급하는 주택은 전용면적 29~46㎡ 규모로, △29㎡ 361가구, △37㎡ 326가구, △46㎡ 270가구로 구성돼있다. 일반공급은 220가구, 신혼부부 등 우선공급은 660가구이고, 고령자 등이 안전하게 생활할 수 있는 주택도 77가구 공급된다.

임대조건은 37㎡형 기준 임대보증금 2500만원, 월 임대료 20만8000원 수준으로 주변 시세 대비 매우 저렴하다. 전환보증금 제도를 활용해 임대보증금을 4900만원으로 높이면, 월 임대료는 8만8000원으로 낮아져 임대료 부담을 대폭 낮출 수 있다.

지난달 25일 입주자모집 공고일 기준 무주택세대구성원으로 도시근로자 가구당 월평균 소득 70%(1인가구: 269만원, 3인가구: 436만원 등 가구원 수에 따라 상이함)이하, 총자산가액 2억9200만원 및 자동차가액 3496만원 이하면 신청할 수 있다.

신청자 중 도시근로자 가구당 월평균 소득 50%(1인가구: 209만원, 3인가구: 312만원 등)이하인 세대에 먼저 공급하고, 남은 주택은 월평균 소득 70%(1인가구: 269만원, 3인가구: 436만원 등)이하 세대에게 공급한다. 경쟁이 있을 경우 1순위는 양주시 거주자, 2순위는 서울 강북구, 도봉구, 경기 의정부시, 고양시, 파주시, 동두천시, 포천시, 연천군거주자이며, △미성년 자녀수 △신청자 나이 △부양가족 수 등의 배점을 합산해 입주자를 결정한다.

‘우선공급’은 신혼부부, 다자녀가구, 국가유공자 등이, ‘주거약자용주택’은 만 65세 이상 고령자, 장애인 등이 신청 가능하다. 우선공급 신청자격 등은 반드시 입주자모집 공고문에서 확인해야 한다.

우선공급 대상자는 오는 12일, 일반공급 대상자 중 도시근로자 가구당 월평균 소득 50%이하는 13~14일, 70% 이하는 15~16일에 LH청약센터(https://apply.lh.or.kr)에서 신청할 수 있다. 기관추천 우선공급대상자와 장애인, 만65세 이상 고령자 등 인터넷 사용이 어려운 정보취약계층에 한해 ‘LH 양주권 주거복지지사(양주시 옥정로 6길 18, 한길프라자 5층)’에서 방문신청 가능하다.

서류제출 대상자 발표는 7월 23일, 서류접수는 7월 26~30일, 당첨자 발표는 11월 4일, 계약체결은 11월 23~25일이다. 입주는 2023년 2월로 예정돼 있다.

양주회천 A-14블록은 도보 가능거리에 덕계역(1호선, 624m, 도보 10분) 및 버스정류장이 있어 대중교통이용이 편리하고 세종-포천고속도로(구리-포천), 수도권제2순환고속도로, 3번국도 등 도로교통망이 잘 갖춰져 있다. 또 회천2동 복지센터, 경기양주경찰서, 고읍119안전센터 등 공공시설이 인접해있고 이마트 양주점 등 생활편의시설이 갖춰져 있으며, 도보거리 내 초·중·고교가 위치해 생활환경이 양호하다.

LH 관계자는 "양주회천 신도시는 최근 분양단지의 청약경쟁률이 4대 1을 기록할 만큼 실수요자의 관심이 집중되고 있으며, 수원~양주간 GTX-C 노선 등 교통호재와 회천도시 첨단산업단지(2023년 예정), 양주테크노밸리(2025년 예정) 등이 완공을 앞두고 있어, 금번 청약 역시 높은 경쟁률이 예상된다"고 말했다.

