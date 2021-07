베네치아 비엔날레 한국관 감독 선정, 불공정 논란에 전면 재심사

[아시아경제 최동현 기자] 내년 개최되는 제59회 베네치아비엔날레 국제미술전 한국관 전시를 총괄할 예술감독 선정 과정에서 불공정 이슈가 제기돼 심사를 처음부터 다시하는 초유의 상황이 발생했다.

한국문화예술위원회는 지난달 30일 공지사항을 통해 "일부 선정위원과 심사 대상자 간 심사 제척 사유가 확인돼 해당 선정위원을 제척 후 재심의 진행을 결정했다"고 밝혔다.

문예위는 지난달 서류 심사를 거쳐 선정한 후보 4명에 대한 인터뷰 심사를 마쳤다. 하지만 인터뷰 심사 대상자 4명 중 2명이 선정위원 A씨와 같은 기관 소속이라는 문제가 제기됐다. 이에 문예위는 지적을 받아들여 재심의를 결정했다.

국가기관의 심사 시 평가대상과 개인적으로 밀접한 관계에 있을 경우 심사를 기피해야 하며 제척의 사유가 된다.

베네치아 비엔날레는 ‘미술계의 올림픽’으로도 불리는 세계 최고 권위의 국제미술전이다. 한국관 예술감독은 한국 미술을 세계 무대에 알리는 전시 계획 수립과 참여 작가 선정 등 제반 업무를 총괄하는 자리다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr