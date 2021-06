현대카드, 예스24현대카드 출시…"최대 3% YES포인트 적립"

8월 말까지 누적 5만 원 이상 사용한 고객 대상

1만 YES포인트와 2만5000원 상당의 쿠폰 패키지 제공

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 국내 최대의 온라인서점인 예스24에서 특화 혜택을 제공하는 '예스24 현대카드'를 출시했다고 1일 밝혔다.

이 카드는 실적 조건이나 한도 등에 제한 없이 결제금액의 최대 3%를 YES포인트로 적립해준다.

예스24 내 가맹점에서 자체 간편결제 서비스인 'seypay'로 이 카드를 사용하면, 예스24에서 제공하는 혜택과 별도로 결제금액의 3%를 적립해준다. 예스24 내 가맹점에서 일반 카드 결제로 예스24 현대카드를 사용하면 결제금액의 2%, 그 외 결제금액에 대해서는 1%의 적립 혜택을 제공한다.

현대카드는 예스24 현대카드 회원에게 상품의 기본 혜택과 함께, 합리적인 비용으로 누릴 수 있는 다양한 구독 서비스와 인공지능(AI) 기술 기반 고객 맞춤형 혜택으로 구성된 '3층 시스템' 서비스를 제공한다. 또 현대카드 데이터 사이언스 플랫폼을 기반으로 한 개인화 마케팅과 다양한 디지털 서비스도 제공할 계획이다.

이 카드 회원은 예스24의 아이덴티티를 담은 2가지 디자인의 플레이트 중 하나를 선택해 사용할 수 있다. 연회비는 국내전용, 국내외겸용(비자) 모두 1만원이다.

예스24 현대카드 회원들을 대상으로 진행되는 7~8월 이벤트 혜택도 풍성하다. 8월 31일까지 예스24 현대카드로 누적 5만 원 이상 사용한 고객에게 1만 YES포인트와 2만5000원 상당의 쿠폰 패키지(북클럽 이용권+커피쿠폰+음반·기프트 할인쿠폰)를 제공한다. 또 7월 31일까지 이 카드로 가장 사고 싶은 책을 소셜미디어에 공유하면 추첨을 통해 애플워치SE(40mm)와 러쉬 선물세트, 베스킨라빈스 아이스크림 등 선물을 증정한다.

