포스코케미칼, ESG 성과 담은 기업시민보고서 발간

포스코케미칼이 기후변화 대응과 안전경영 강화 등의 ESG(환경·사회·지배구조) 성과와 전략을 담은 기업시민보고서를 발간했다.

포스코케미칼은 지난 30일 발간한 기업시민보고서를 통해 2019년부터 2020년까지 추진해 온 지속가능경영 성과를 공개하고 ESG 영역별 주요 활동과 데이터를 보고서에 담았다고 1일 밝혔다.

특히 올해 보고서에서 이해관계자가 중요하게 생각하는 핵심 이슈로 기후변화 대응과 사업장 안전강화를 선정하고 '지속가능성 핵심 이슈(Sustainability Focus Areas(지속가능성 핵심 이슈)’를 통해 관련 성과를 자세하게 소개했다.

먼저 기후변화 대응을 위해서는 친환경 모빌리티 산업을 혁신할 수 있는 이차전지 소재인 양·음극재 기술 개발에 역량을 집중해 탄소중립 실천에 기여하고 지속가능성을 높였다.

포스코케미칼은 전기차 고성능화를 위해 1회 충전 시 500Km 이상 주행할 수 있는 배터리를 위한 하이니켈 NCMA 양극재, 전기차 배터리의 수명을 늘리는 인조흑연 음극재, 충전속도와 안정성을 개선한 저팽창 음극재 등의 핵심 소재를 개발하는 성과를 거뒀다. 또한 에너지 저장 용량이 4배 높은 실리콘계 음극재와 전고체 배터리 소재 등도 개발하고 있다. 제철소 석탄 부산물인 침상코크스를 원료로 활용해 전기로용 전극봉의 생산 기술 개발도 추진하고 있다.

온실가스 감축도 주요한 환경 성과로 제시했으며, 안전경영 체계도 더욱 강화했다. 또 지배구조 개선을 위해서는 올해 사외이사를 2명에서 3명으로 늘려 이사회의 다양성을 높였다.

한편 포스코케미칼은 전세계적인 기업의 사회적 역할 강화 트렌드와 포스코그룹의 기업시민 경영이념에 따라 ESG 경영을 더욱 적극적으로 추진해 나갈 계획이다. 이번에 발간한 기업시민보고서는 포스코케미칼 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr