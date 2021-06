[아시아경제 박형수 기자] 현대중공업그룹 조선 지주사인 한국조선해양과 산업은행이 대우조선해양 인수 계약 기한을 3개월 연장했다.

한국조선해양은 30일 산업은행과 맺은 현물출자·투자계약 기한을 기존 6월30일에서 오는 9월30일로 연장한다고 공시했다.

대우조선해양 인수·합병(M&A)과 관련해 유럽연합(EU)을 비롯해 3곳에서 받는 기업결합심사가 코로나19 여파로 늦어지고 있기 때문인 것으로 알려졌다.

현대중공업그룹 측은 산업은행과 2019년 3월8일 체결한 본계약에서 계약 종료 시점을 제외한 세부 사항은 변동이 없다고 설명했다. 대우조선해양 신주인수권 취득 기한은 12월31일이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr