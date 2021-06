현대엘리베이터, 무보증사채 신용등급 A+ 상향조정

[아시아경제 이동우 기자] 현대엘리베이터는 한국기업평가 정기 평가에서 무보증사채 신용등급이 기존 ‘A0·긍정적’에서 ‘A+·안정적’으로 상향됐다고 30일 밝혔다.

한국기업평가는 글로벌 경기 침체에도 안정적인 영업실적 시현, 공장 이전 관련 자금 소요에도 재무구조 향상, 무차입 경영 기조 유지 전망 등 세가지를 등급 상향의 평정 요인으로 꼽았다.

한국기업평가는 현대엘리베이터에 대해 업계 평균을 상회하는 원가구조와 고정거래처를 기반으로 우수한 사업 경쟁력을 보유하고 있다고 평가했다. 또 국내 승강기 시장에서 수위의 시장 지위를 유지하고 있고 상해공장 준공, 충주공장 이전 등 자본적지출 확대에도 재무안정성을 보이고 있다는 점도 긍정적인 요인으로 판단했다.

이번 평가에서 한국기업평가는 현대엘리베이터의 향후 실질적 무차입 경영을 전망했다.

국내 주거용 건설 수주 증가 추세, 유지보수 부문의 우수한 수익성, 수주기반 생산과 짧은 생산 주기 등에 기인한 작은 운전자본부담 등을 고려하면 양호한 영업현금흐름이 창출될 것이라는 분석이다.

아울러 ‘시장 다변화 및 사업규모 확대’, ‘제품 포트폴리오 및 경쟁력 강화로 수익기반 안정적 향상’을 충족할 경우 추가적인 신용등급 향상도 검토할 수 있다고 내다봤다.

