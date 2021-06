김해시, 청소년 정신건강 회복과 자살예방 안전망 구축에 총력

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 30일 김해시정신건강복지센터와 함께 관내 학생들의 정신건강 회복에 나섰다.

한국트라우마스트레스학회가 지난 29일 발표한 ‘코로나19 청소년 정신건강 실태조사’에 따르면 청소년의 10.2%는 최근 2주 이내 자해나 자살을 생각했다고 답했으며, 36%는 스스로 정신건강의학과 치료가 필요하다고 답해 심리평가와 정신건강 상담, 회복 프로그램에 대한 요구가 높은 것으로 나타났다.

이에 시는 관내 학교 교직원을 대상으로 사후개입을 통해 위기 상황을 극복할 수 있도록 교육과 면담을 하고, 김해교육지원청 Wee센터는 학생들에 대한 특별상담, 애도 교육했다.

또한 자살 예방 심화 교육을 통한 '생명지킴이' 양성으로 가까이 있는 교사나 친구가 자살징후 등을 감지해 학교 내 상담을 유도하고, Wee센터와 정신건강복지센터는 전문 상담과 교육 프로그램을 지원해 청소년 정신건강 안전망을 구축하기로 했다.

관련 전문가는 "청소년의 극단적 선택은 전문가 상담으로 상당 부분 극복할 수 있으며, 실제로 김해시정신건강복지센터에서 관리하는 위기청소년 60명 중 극단적 선택으로 이어진 예는 없었다"고 했다.

이종학 보건소장은 "포스트 코로나를 대비해 청소년뿐 아니라 전 시민을 위한 정신건강 증진 및 자살 예방 대책을 통해 안전한 김해시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

