철도공단, ‘탄소중립철도전략위원회’ 발족

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 30일 ‘탄소중립철도전략위원회’를 발족했다고 밝혔다.

위원회는 정부의 2050 탄소중립 정책을 적극 이행하고 철도 중심의 지속가능한 대중교통체계 실현의 첫 걸음으로 발족됐다.

위원회 위원장은 철도공단 김한영 이사장이 맡는다. 또 철도공단 기획본부장, 미래전략연구원장 등 경영진과 서울대 환경대학원 장수은 교수 등 외부위원이 참여한다.

위원회 구성인원은 총 16명이다. 위원들은 ▲미래정책 ▲그린뉴딜 ▲ESG 등 3개 분과를 구분해 참여하며 철도 수송 분담률을 높여 탄소중립을 실천하기 위한 주요 정책을 검토·논의하는 역할을 맡게 된다.

철도공단은 위원회를 통해 미래 철도산업의 새로운 기준을 정립하고 우리나라가 세계 철도시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 발판을 마련할 계획이다.

철도공단 김한영 이사장은 “위원회를 중심으로 급격히 변화하는 교통 패러다임에 전략적으로 대응하고 정부의 저탄소 정책기조를 철도가 선도적으로 실현할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

