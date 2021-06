[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 서초구 ▲문화관광과장 권미정 ▲교육체육과장 이보민 ▲복지정책과장 오창영 ▲세무관리과장 송주희 ▲지방소득세과장 직무대리 이석만 ▲교통행정과장 직무대리 류창수 ▲서초2동장 직무대리 권복순 ▲잠원동장 김영제 ▲반포2동장 이병우 ▲방배본동장 정우순 ▲방배1동장 김영선 ▲양재1동장 직무대리 김성훈

박종일 기자 dream@asiae.co.kr