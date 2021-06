전 국민 대상 합천 관광 브이로그 공모전 개최

내가 그린(Green) 합천 여행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 합천과 영상에 관심이 있는 전 국민을 대상으로 '2021 합천 관광 브이로그 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 7월 1일부터 10월 31일까지 4개월 동안 진행되며, 영상 공모전을 통해 합천의 우수한 관광자원을 널리 알리고 트렌드에 맞는 독창적이고 참신한 콘텐츠 발굴을 기대하고 있다.

이번 공모전은 '내가 그린(Green) 합천 여행'이라는 주제로 관광과 환경을 접목해 합천의 청정, 힐링, 웰니스 관광을 담았다.

1회용품 안 쓰기, 쓰레기 줍기 등 환경보호가 함께하는 여행기, 자연을 있는 그대로 즐기는 생태관광, 나만 알고 싶은 숨은 합천 여행지를 찾아 내가 그리는 여행 등 지원자들의 재기 넘치는 이야기를 기다린다.

공모전은 온라인으로 접수하고 있으며, 3분 내외의 영상을 개별 유튜브에 업로드 후 공모전 홈페이지에 접속해 신청서를 작성하고 원본 파일과 1분가량의 요약본을 이메일로 제출하면 된다.

공모전을 통해 선정된 대상 1점에는 상금 500만원, 최우수 1점에 400만원, 우수 2점에 각 300만원, 장려 3점에 각 100만원, 입선 10점에 각 20만원으로 총 2000만원의 시상금이 상장과 함께 수여될 예정이다.

군 관계자는 "새로운 영상 콘텐츠 발굴을 위한 공모전인 만큼 다양한 작품들이 접수되기를 바란다"며 "합천에 관심이 있는 많은 분이 부담 없이 참여해 주시면 좋겠다"고 덧붙였다.

