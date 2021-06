[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 지난 28일부터 7월 5일까지 관내 사육 중인 송아지에 대한 구제역 백신 접종을 한다.

군은 이번 방역 사업에 송아지 약 3000여두를 대상으로 선정하고 접종을 진행할 예정이다.

이번 수시 접종은 전업농, 영세농 관계없이 모든 소 사육 농가에 대해서 관내 공수의가 직접 농가에 백신 접종을 진행한다.

또한 소 결핵병을 비롯한 소 사육농가의 가축전염병 차단을 위한 방역 점검도 함께 할 예정이다.

아울러 계류시설 사업 및 소독시설 지원 사업에 대한 진행 여부도 점검하고 가축 방역상 허점이 발생하지 않도록 할 방침이다.

동물방역사업에 대한 자세한 사항은 군 농업기술센터 동물방역 담당으로 문의하면 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr