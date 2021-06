배터리株, 상승탄력 재충전

2분기 실적 기대감에 상승세

외인·기관 매수세 지속 유입

[아시아경제 송화정 기자] 한동안 주춤했던 배터리주들이 최근 다시 상승세를 타고 있다. 2분기 실적에 대한 기대감에 외국인과 기관의 매수세가 지속적으로 유입되며 주가를 끌어올리고 있다.

30일 오전 9시15분 기준 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 698,000 전일대비 12,000 등락률 +1.75% 거래량 236,197 전일가 686,000 2021.06.30 14:14 장중(20분지연) 관련기사 미국 증시 훈풍에…코스피 장중 3300선 돌파[클릭 e종목]"삼성SDI, 2Q 어닝 서프라이즈 기대"…목표가 95만원 '껑충'코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감 close 는 전일 대비 9000원(1.31%) 오른 69만5000원에 거래됐다. SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 295,000 전일대비 12,500 등락률 +4.42% 거래량 936,372 전일가 282,500 2021.06.30 14:14 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달]SK이노, '현대모비스向 외상매출' 활용 유동성 확보항공유 국내 소비량 10개월 만에 최고…수출도 올 들어 최대외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고 close 은 3%대 강세를 보이며 나흘만에 상승 전환했고 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 850,000 전일대비 11,000 등락률 +1.31% 거래량 233,194 전일가 839,000 2021.06.30 14:14 장중(20분지연) 관련기사 미국 증시 훈풍에…코스피 장중 3300선 돌파2Q 역대급 실적…화학업계 '불타오르네'코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감 close 은 2% 넘게 오르며 이틀 연속 강세를 이어가는 모습이다.

배터리주들은 이달 들어 상승세를 되찾고 있다. 삼성SDI는 이달 들어 전일까지 11.54% 올랐고 LG화학은 2.44%, SK이노베이션은 6.6% 각각 상승했다. 이들 배터리주들은 올들어 1, 2월에 각각 사상 최고치를 경신한 후 지난달까지 지지부진한 주가 흐름을 보였다.

외국인과 기관의 매수세가 유입되면서 주가를 끌어올리고 있다. 외국인은 이달 LG화학을 5318억원 사들이며 가장 많이 순매수했고 SK이노베이션(2464억원), 삼성SDI(2221억원) 등도 순매수 상위에 올렸다. 같은 기간 기관은 삼성SDI를 2666억원 순매수하며 가장 많이 사들였다.

한상원 대신증권 연구원은 "6월 2차전지 업종의 주가는 코스피(3%)를 상회하는 양호한 주가 수익률을 기록했다"면서 "글로벌 전기차 판매 호조, 한국 업체들의 해외 진출 발표, 합작사 설립 등의 호재를 주가가 반영하지 않던 상황에 변화가 나타나기 시작했다"고 분석했다. 한 연구원은 "다만 풍부한 유동성 환경 하에서 미래 성장성을 충분하게 반영했던 작년과 달리 현재는 수익성 개선을 통한 매출 성장 이상의 성장이 중요해졌다"면서 "삼성SDI와 SK이노베이션의 상대적 주가 강세도 전기차 배터리 사업의 흑자 전환에 대한 기대감이 반영된 결과"라고 덧붙였다.

삼성SDI는 2분기 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)이 예상된다. 신한금융투자는 삼성SDI가 2분기 매출액 3조3890억원, 영업이익 2690억원을 기록해 시장전망치(컨센서스)를 웃돌 것으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 32.4%, 158.6% 증가한 수치다. 소현철 신한금융투자 연구원은 "올해 자동차용 배터리 사업 흑자 전환과 연간 영업이익 1조1522억원으로 전년 동기 대비 71.6% 증가할 것으로 예상되는 점을 고려해 목표주가를 95만원으로 5.5% 상향 조정했다"면서 "2분기 가치주와 경기민감주 주가 급등으로 성장주인 2차전지 종목이 언더퍼폼했으나 미국과 중국에서 전기차의 폭발적인 성장을 고려해 보면 이제는 긍정적 접근이 필요하다"고 설명했다.

