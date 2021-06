[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 광주광역시 최대 번화가로 꼽히는 충장로에 신규 매장 ‘KFC 충장로점’을 열었다고 30일 밝혔다.

KFC 충장로점은 지하철 광주 1호선 문화전당역 인근, 교통의 요지 충장로에 2층 규모로 자리잡았다.

충장로점이 위치한 충장로안길은 CGV, 롯데시네마 등 대형 멀티플렉스 영화관과 패션, 뷰티 매장 등 다양한 상가가 밀집돼 있고 많은 음식점이 즐비해 저녁까지 유동인구가 많은 광주의 핵심 상권이다.

또 국립아시아문화전당과 아시아문화광장, 문화생태공원 등 대규모 문화시설과 각종 특화 거리가 인접해 있어 배후 수요가 풍부한 곳이다.

KFC 충장로점은 개점 당일인 이날부터 1만5000원 이상 구매 고객에게 선착순으로 사은품을 증정하는 이벤트를 진행한다. 행사는 소진시까지 진행된다.

