[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행이 농협 창립60주년을 맞아 내달 1일부터 8월 15일까지 주택청약종합저축 신규가입자를 대상으로 660명을 추첨하여 시원한 사은품을 제공하는 '여름에 다가가다 디사이드 주택청약종합저축'이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

이벤트는 해당기간 동안 주택청약종합저축에 신규 가입하고 농협은행 입출식 계좌로 자동이체를 등록하면 자동으로 응모된다.

개인고객부 이연호 부장은 "고객 분들의 성원에 힘입어 지난 해 주택청약종합저축 가입고객 500만명을 달성하였으며, 이에 깊이 감사드린다"며 "농협은행의 주택청약종합저축 가입과 함께 내집 마련의 꿈을 안고 시원한 여름을 보내시길 바란다"고 말했다.

