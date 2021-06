울산서 구조작업 투입됐다 불길에 휩싸인 20대 소방관 끝내 숨져

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 상가 화재 진압에 나선 20대 소방관이 갑자기 치솟은 불에 화상을 입고 사경을 헤매다 하루만에 숨졌다.

30일 울산소방본부는 이날 새벽 울산 중부소방서 노명래(29) 소방사가 부산의 한 화상전문병원에서 치료 중 숨졌다고 밝혔다.

노 소방사는 지난 29일 오전 5시 5분께 울산 중구 성남동 도심의 한 3층짜리 상가 건물에 불이 나자 구조를 위해 투입됐다.

건물 내부로 진입해 화재를 진압하고 인명을 수색하는 과정에서 갑자기 불길이 거세게 번졌고, 노 소방사 등 소방관 4명이 화상을 입었다.

화상을 입은 다른 소방대원은 비교적 부상 정도가 가벼웠으나, 노 소방사는 중상을 입고 화상전문병원에 이송돼 치료를 받아왔다.

노 소방사는 지난해 1월 구조 특채로 임용돼 화재 현장 등에서 인명 구조 업무를 수행해왔다. 아내와 부모가 가족으로 남았다.

울산소방본부는 장례를 지원하고 1계급 특진을 추서키로 했다.

