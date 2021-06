"尹 정치선언, 구체성 떨어진다"…전문가들 대체적으로 낮은 점수

"자기구상·구체적 로드맵·의혹해명 어느 하나 충족 안돼"

정치권은 이틀째 혹평·호평 공방

윤석열 전 검찰총장의 대권 도전 선언을 두고 30일 정치권은 여야로 갈려 ‘혹평’과 ‘호평’을 이틀째 쏟아냈다. 반면 정치 전문가들은 윤 전 총장의 선언문과 답변에 ‘구체성’이 떨어진다며 전날 기자회견에 대해 대체적으로 낮은 점수를 줬다. 향후 정치 행보에서 이런 단점들을 보완해야 할 필요가 있다는 것이다.

윤 전 총장이 기자회견에서 ‘공정·상식·자유 민주주의’를 기본 철학으로 제시한 것을 두고 장성철 공감과논쟁 정책센터 소장은 "저녁 뭐 먹을래? 이랬을 때 맛있는 거 먹으러 가요 이 정도 수준 아니었느냐"고 평가했다.

박상병 인하대 정책대학원 교수도 "대권 출마에 대한 자기 구상, 구체적 로드맵, 의혹 해명, 이 세 가지는 담겼어야 했다"면서 "어느 하나 충족된 것이 없었다"고 지적했다. 장승진 국민대 정치학과 교수 역시 "‘왜 윤석열이어야만 하는가’에 대한 대답이 없었다"고 했다. 윤 전 총장이 강조한 ‘공정’에 대해서도 "그냥 공정이 아니라 ‘어떤 공정’인지에 대한 설명이 있었어야 했다"고 평가했다.

회견에서 문재인 정부 비판에 상당 부분을 할애한 전략은 타깃을 중도층보단 보수층 쪽에 맞춘 것으로 보인다는 분석도 나왔다. 박상철 경기대 정치대학원 원장은 "약탈, 마타도어 등 강한 단어를 사용해 정부를 비판하면서 극렬 지지층 겨냥에만 집중했다"면서 "극우 보수층에 가까운 시각이라 중도층 일탈이 우려된다"고 했다.

유창선 시사평론가는 전날 SNS를 통해 "윤 전 총장이 압도적 승리를 목표로 한다면 중도층과 탈진보층까지 껴안을 수 있어야 가능하다"며 "새로운 무엇이 없이 국민의힘도 할 수 있는 얘기를 반복하는 데 머물렀다는 게 한계"라고 꼬집었다.

윤 전 총장이 국민의힘 입당 등에 대한 확답을 내놓지 않은 것에 대해선 해석이 갈렸다. 유 평론가는 "유보적 입장을 견지하는 이유는 ‘국민의힘+α’의 지지를 염두에 두었기 때문일 것"이라고 봤다. 반면 박 교수는 "아직 자기 로드맵이 없고 국민의힘 쪽에서도 확실한 제의를 받은 것이 없기 때문에 버티고 있는 것"이라면서 "역량으로 비춰볼 때 곧 입당할 수밖에 없을 것이다"고 진단했다.

한편 윤 전 총장 영입을 추진하고 있는 야당에서는 향후 행보에 대한 기대감을 표시했다.

권영세 국민의힘 의원(대외협력위원장)은 "무난하게 잘했다"는 평을 내리면서 "구체적 해법 등은 이제 앞으로 나오게 될 것으로 생각한다"고 기대감을 표했다. 김재원 국민의힘 최고위원도 "(생각보다) 훨씬 잘했다"고 했다. 윤 전 총장과 친구 사이인 권성동 국민의힘 의원은 "연설 내용 하나하나 깊이가 있고 또 국민들이 공감하고 있는 바를 정확하게 짚어낸 것이 아닌가 생각이 든다"고 말했다.

반면 ‘횡설수설’, ‘자기부정’ 등 혹평을 쏟아냈던 여당은 이틀째 저격을 이어갔다. 추미애 전 법무부 장관은 라디오 프로그램에 출연해 윤 전 검찰총장의 대선 출마 선언을 ‘사태’라고 규정했다. 김용민 민주당 최고위원도 "새바람을 갖고 올 사람은 아니다"라며 "보수의 몰락이 시작될 것"이란 전망을 내놨다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr오주연 기자 moon170@asiae.co.kr