진원생명과학 "경구용 코로나19 치료제, 변이에도 감염 증상 억제 확인"

[아시아경제 김지희 기자] 진원생명과학이 경구용 코로나19 치료제로 개발 중인 'GLS-1027'이 남아공 변이 바이러스에 대해서도 효과를 보였다고 30일 밝혔다.

진원생명과학에 따르면 GLS-1027은 코로나19 중증 폐렴을 유발하는 햄스터 공격감염 모델에서 용량 의존적으로 폐렴 증상 마커들의 감소를 유도했다. 폐 조직에서 바이러스 유발 세포융합체와 세포이형성이 감소하는 것도 확인됐다. 이 같은 치료 효과는 남아공 변이주인에서도 동일하게 나타났다는 게 회사측 설명이다.

진원생명과학 관계자는 “이번 연구 결과는 코로나19 감염에 의한 싸이토카인 스톰의 현상인 IL-17 분비와 Th17 병리학적 특징을 효과적으로 방지하는 것을 보여주고 있다”고 말했다.

GLS-1027은 미국 식품의약국(FDA)의 임상2상 승인을 받아 미국, 푸에르토리코에서 임상연구가 시작됐다. 북 마케도니아와 불가리아에서 임상에 착수할 예정이며 지난 2월에는 식약처에도 임상승인신청을 했고 현재 검토가 진행중이다. 회사는 신규 확진자들이 자가 격리 중 GLS-1027을 캡슐로 복용하며 병원에 입원하는 것을 방지하고, 중등증으로 병원에 입원한 경우 중증으로 악화되는 것을 방지할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 "연구결과는 코로나19 치료에 있어 GLS-1027이 얼마나 효과적으로 바이러스에 의한 심각한 증상을 대처할 수 있는지를 보여줬다”며 “특히 기존 변이 바이러스뿐만 아니라 향후 백신 저항을 보이는 변이 바이러스까지 출현할 것으로 전망돼 GLS-1027이 변이 바이러스에 상관없이 효과를 보인 점은 의미가 크다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr