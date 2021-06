롯데아울렛 광주월드컵점, 골프용품샵 유치 등 매장 개편

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주월드컵점(점장 양남균)이 매장 개편을 통해 명품 매장을 확대하고 골프용품샵을 유치하는 등 고급화 전략에 나섰다.

30일 롯데아울렛 광주월드컵점에 따르면 롯데백화점 바이어가 직접 매입한 해외 명품을 판매하는 편집샵인 ‘롯데탑스’가 2층에서 1층으로 이동해 새롭게 오픈했다.

지난해 코로나19 장기화에 따라 다수의 브랜드가 매출 감소로 어려움을 겪었던 것과는 달리 ‘롯데탑스’는 매출이 늘어나면서 도심형 아울렛의 해외 명품 매장도 백화점처럼 경쟁력이 충분하다는 걸 입증해 보였다.

롯데아울렛 광주월드컵점의 지난해 의류 매출은 25% 감소한 반면 해외 명품은 31% 매출이 증가했다. 이는 의류 매출 대비 약 50% 이상 차이가 벌어지는 수치다.

이에 따라 고객이 선호하는 명품 잡화와 의류, 슈즈의 구색을 강화한 ‘롯데탑스’ 매장을 리뉴얼해 새롭게 선보였다. 특히 유럽 15개국의 60여 개 프리미엄 홈데코 브랜드를 한데 모은 ‘탑스메종’의 상품을 지역에서는 최초로 판매한다. 우선 16개 브랜드의 스텐드 조명, 시계, 쿠션 등의 프리미엄 홈데코 상품을 판매하고 향후 고객 반응에 따라 브랜드는 추가될 예정이다.

이와 함께 지난 4월 해외 명품 상품군의 매장면적을 약 40% 확대하면서 해외 명품 병행수입 매장인 ‘럭셔리애비뉴’를 신규 오픈했다.

30여개 브랜드의 해외명품 이월상품을 약 15~20% 정도 할인된 가격에 구입할 수 있는 ‘럭셔리애비뉴’와 함께 ‘롯데탑스’까지 새롭게 오픈하면서 1층에 해외명품 조닝을 완성했다.

또 지난 11일 골프용품샵을 새롭게 오픈하면서 고급화 전략에 더욱 박차를 가하고 있다.

광주지역에서는 최초로 문을 연 ‘AK골프’는 90여평의 매장에 별도의 시타 공간까지 쾌적하게 조성됐으며 국내외 20여개 인기 브랜드의 골프클럽과 용품류를 다양하게 선보여 인기를 끌고 있다.

양남균 롯데아울렛 광주월드컵점장은 “소비 트렌드 변화에 따라 고객의 요구를 충족시킬 수 있도록 매장 개편을 진행 중이다”며 “오프라인 매장의 경쟁력 확보를 위해 온라인과는 다른 차별화된 기회 제공을 위해 노력할 것” 이라고 말했다.

