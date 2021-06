두산인프라코어, 협력사 스마트공장 핵심기술 구축 돕는다

5개사에 생산관리시스템(MES) 도입 지원

[아시아경제 김흥순 기자] 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,450 2021.06.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고두산인프라코어 사장 "데이터 기반의 의사결정이 미래 경쟁력 핵심"“두산중공업” 지금 들어가도 될까요? close 는 올해 5개 협력사를 대상으로 스마트공장의 핵심 요소인 생산관리시스템(MES) 구축을 지원한다고 30일 밝혔다.

MES는 생산계획, 자재흐름, 품질정보 등의 실시간 데이터를 단일 플랫폼으로 통합 관리해 생산 효율을 높여주는 시스템이다. 올해 지원 대상에는 엔진 배기 후처리 장치를 공급하고 있는 ㈜테스크를 비롯해 선진정공, 우진, 동림산업, 청우ATS 등 총 5개 협력사가 선정됐다. 두산인프라코어는 연말까지 이들 협력사의 MES 구축을 돕는다.

앞서 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,450 2021.06.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고두산인프라코어 사장 "데이터 기반의 의사결정이 미래 경쟁력 핵심"“두산중공업” 지금 들어가도 될까요? close 는 선진 사례와 혁신 기법을 전파해 협력사 경쟁력을 높이는 고유의 동반성장 프로그램인 '리딩 서플라이어' 활동을 2014년부터 매년 해왔다. 자체적인 협력사 육성 프로그램을 기반으로 협력사의 생산 운영, 품질 보증, 제조 기술 등을 지원한다. 이번 MES 구축 지원도 리딩 서플라이어 활동의 일환이다.

황정상 ㈜테스크 대표는 "어려운 시장상황 속에서도 모기업의 협력사 지원 의지가 강해 든든하다"며 "스마트 공장의 기본인 MES 구축으로 생산성 향상은 물론 글로벌 수준의 품질 경쟁력을 갖추게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,450 2021.06.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고두산인프라코어 사장 "데이터 기반의 의사결정이 미래 경쟁력 핵심"“두산중공업” 지금 들어가도 될까요? close 는 리딩서플라이어 활동을 통해 지난해년까지 총 32개사를 지원했다. 2019년부터는 정부의 스마트 공장 구축 지원사업과 연계해 MES 구축을 지원하고 있다.

이용진 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 14,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,450 2021.06.30 00:00 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고두산인프라코어 사장 "데이터 기반의 의사결정이 미래 경쟁력 핵심"“두산중공업” 지금 들어가도 될까요? close 구매총괄 전무는 "4차산업혁명에 따른 시장 변화 속에서 협력사의 스마트화는 필수 요소"라며 "MES 구축으로 협력사의 경쟁력을 향상시켜 함께 '글로벌 톱' 달성 목표를 이뤄나갈 것"이라고 강조했다.

