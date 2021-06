투썸플레이스, 여름 시즌 MD 5종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 한여름 휴가의 낭만을 떠올리게 하는 여름 시즌 MD 5종을 출시한다고 30일 밝혔다.

상품은 이국적인 트로피컬 컬러와 화려한 홀로그램 가공으로 여름 아침 해변에서 만나는 반짝이는 햇살을 표현했다. 실용도가 높은 스테인리스 스틸 소재의 텀블러와 보틀, 캠핑 등 야외활동에 유용한 머그, 트렌디한 홀로그램 기법을 접목한 유리 소재 물병과 컵 세트 등이 있다.

투썸 썬라이즈 스트로우 텀블러는 일출 순간을 연상시키는 붉은색과 노란색 그라데이션 디자인이 인상적인 제품이다. 쉐이커 기능을 겸비한 투썸 썬라이즈 텀블러형 쉐이커와 빨대가 달려있는 투썸 썬라이즈 스트로우 보틀은 여름 아침 햇살을 연상시키는 사랑스러운 노란색 디자인은 물론 실용성까지 겸비했다.

야외활동이 활발해지는 여름철을 맞아 뚜껑이 있어 실내외에서 다양한 용도로 사용 가능한 투썸 썬라이즈 아웃도어 머그도 출시한다. 홀로그램 가공법을 활용해 여름 햇살을 머금고 반짝이는 바다 물결을 담은 투썸 썬라이즈 글라스 자(Jar)와 컵도 만나볼 수 있다. 유리 물병은 최근 인테리어 오브제로도 많이 활용하고 있는 모양으로, 화병이나 와인 디켄더, 콜드브루 보틀로 다양하게 활용할 수 있으며 인테리어 요소로 제격이다.

