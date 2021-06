‘15억 로또’ 반포 원베일리에 2030세대 1만7000명 몰렸다

30대 1만4952명으로 최다 신청, 20대 2371명…당첨자는 30대에서 2명만

1만1745명 신청한 40대, 130명 최다 당첨…70대 이상 487명 중 1명 당첨

[아시아경제 조강욱 기자] 아파트 청약에 있어 역대 최고 로또라는 평가를 받고 있는 서울 서초구 반포 원베일리 청약에 지원한 2030세대가 1만7000명을 웃도는 것으로 확인됐다. 분양가상한제가 적용된 원베일리는 주변 시세보다 13억~15억원 저렴해 ‘15억 로또’로 불린다.

30일 김상훈 국민의힘 의원(대구 서구, 국토교통위원회)이 한국부동산원로부터 받은 ‘반포 래미안 원베일리 일반공급 청약 신청자 및 당첨자 세대별 현황’에 따르면, 일반공급 224세대 물량에 20~30대 총 1만7323명이 신청했다.

특히 30대는 총 1만4952명으로 전 세대 중 가장 많은 인원이 신청해 주택형 59㎡A와 59㎡B에 각각 1명씩 당첨됐다. 20대에서는 총 2371명이 신청했으며, 약 절반이 공급수가 가장 많은 59㎡A 주택형에 몰렸으나 당첨자는 전무했다.

당첨자가 가장 많은 세대는 40대였다. 총 1만1745명이 신청, 130명이 당첨돼 공급물량 224세대의 58%를 차지했다. 단 2세대만 공급된 46㎡A 주택형을 제외한 모든 주택형에서 공급량의 약 절반 또는 그 이상 당첨됐다.

다음으로 당첨자가 많은 세대는 50대이다. 총 4830명이 신청해 모든 주택형을 합쳐 78명이 당첨됐다. 487명이 신청한 70대 이상 세대에서도 공급량이 가장 많은 59㎡A 주택형에서 1명의 당첨자가 나왔다.

김 의원은 "청년세대에서 가점이 낮음에도 이렇게 지원이 몰린 것은 영끌과 로또청약과 같은 수단을 동원하지 않고서는 내집마련이 어려운 청년 주거문제의 한 단면을 보여주는 것"이라고 지적했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr